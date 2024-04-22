Рижский районный суд приостановил судопроизводство и объявил в розыск обвиняемую в шпионаже в пользу России кандидата в депутаты 14-го Сейма от партии "Каждому и каждой" Ингу Тухбатову, сообщили агентству LETA в суде.

Еще в начале апреля Тухбатова не явилась в суд, и причины ее неявки суду были неизвестны.

Судья Илона Озолиня-Клявиня решила, что Тухбатову следует привезти в суд принудительно, а это означает, что Госполиция пыталась сопроводить ее от места жительства до здания суда.

Как сообщалось ранее, Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо.

Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.

Как выяснило агентство LETA, дело Тухбатовой связано с делом организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года проводила и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.

Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет, но Служба государственной безопасности (СГБ) ранее сообщила, что обвиняемая предоставляла лидерам преступной организации "Антифашисты Прибалтики" информацию о передвижении, размещении и боеспособности военной техники НАТО на территории Латвии, зная, что ее планируется передать российским спецслужбам.

Также Тухбатова по поручению контактного лица "Антифашистов Прибалтики" собирала и обобщала информацию о планируемых военных закупках в Латвии и укреплении обороноспособности страны.

Тухбатова баллотировалась на выборах 2022 года по списку партии "Каждому и каждой", которую тогда возглавлял Алдис Гобземс. Согласно предоставленной ею информации, она проживала недалеко от Адажской военной базы.

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