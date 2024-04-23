Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) оштрафовала собачий питомник Lieldeviņzare на 700 евро за нарушения требований по содержанию животных, сообщили агентству LETA в учреждении.

В службе отметили, что решение может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу в течение 10 рабочих дней со дня уведомления о решении.

Уже сообщалось, что из-за нарушений требований защиты животных 19 марта PVD начала изъятие собак из питомника Lieldeviņzare в Баускком крае.

PVD установила, что животные содержатся в неподходящих условиях, не обеспечены полноценным кормом и питьевой водой в свободном доступе, допускается их бесконтрольное размножение.

Из питомника изъято 106 собак. Животные доставлены в четыре приюта для животных - Mežavairogi, Ķepu-ķepā, Labās mājas и Слокский приют.

Питомник Lieldeviņzare и ранее попадал в поле зрения PVD, получил несколько замечаний, но нарушения не были устранены.

Представители питомника ранее сообщили в СМИ, что оспорят решение PVD об изъятии собак в суде.

Крестьянское хозяйство Дайги Мачеши Lieldeviņzare зарегистрировано в 1991 году.

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