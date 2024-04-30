В центре Риге "орудуют" банды скинхедов: дежуря у мест скопления молодых людей, вроде торговых центров, потенциальных жертв выслеживают и организовывают на них нападение, пишет Rus.LSM со ссылкой на сюжет "Латвийского телевидения" (LTV). "Бритоголовых" не смущает даже наличие во многих местах в центре города камер видеонаблюдения: угрожать ножом и избить могут и днем в Старой Риге. Поводом для нападения могут быть шнурки определенного цвета на ботинках или крашеные волосы у парней. Сами пострадавшие боятся говорить о произошедшем с родителями.

Черные сапоги с белыми или желтыми шнурками — это не просто аксессуары моды. Они могут стать причиной для преследования, нападений и даже угрозы жизни. Так о случившемся говорит мать одного из пострадавших, личность которой Латвийское телевидение не раскрывает.

За нападением на ее сына стоят "бритоголовые" или скинхеды — субкультура с нацистской идеологией и ненавистью к другим расам. Среди их жертв и противники их взглядов, например, панки.

"Группе скинхедов не понравилось, что в центре Риги находится лицо, которое относит себя к субкультуре панков и у которого в тот момент были черные сапоги с желтой шнуровкой. Это в идеологии панков означает, что конкретное лицо выступает против нацизма. Скинхедам это не понравилось и они угрожали данному лицу, применили против него насилие. Все это снималось и было опубликовано в социальных сетях", — рассказала инспектор Криминальной полиции Госполиции Линда Моцебекере.

У всех членов группы, которая сейчас задержана, в обуви были белые шнурки. В среде скинхедов это признак, что носитель избил или даже убил представителя другой расы. Чаще всего скинхеды собираются в районе Origo, где выискивают жертв.

"Он ничего не делал, просто гулял. Они шли за ним от торгового центра Origo до Старой Риги. Шли за спиной, потом напали. И было еще одно нападение. У него был мейкап, он слушает тяжелый металл. И это опять что-то такое, что неприемлемо для скинхедов. Все должны быть только белые, а мужчины не должны краситься", — рассказывает мама пострадавшего.

Больше всего она обеспокоена тем, что окружающие не реагировали. "Один инцидент произошел в торговом центре. Люди не реагировали, даже охранник не подошел", — говорит мать.

Скинхеды беспрепятственно действовали в торговом центре Galerija Centrs, который находится недалеко от облюбованного панками клуба Depo, куда на концерты часто ходил и перенесший нападение подросток.

Пострадавший не пьет и не курит, ему просто нравится музыка и стиль панков. Родителям о своих преследователях он не рассказывал около двух месяцев. "Он говорил, ему было стыдно, что такие случаи вообще были, что все это снималось. Он боялся, что я его потом не пущу на эти концерты. И он это обсуждал с психологом", - объясняет мама потерпевшего.

Но и психолог не сообщил об этом ни в полицию, ни родителям. Видео скинхедов в социальных сетях обнаружили уже полицейские, которые и связались с семьей пострадавшего.

Полиция надеется, что откликнутся и другие потерпевшие.

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