2 мая в Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии поступила информация с грузового судна Kaili, которое в это время находилось в Ирбенском проливе.

Как отмечают в ЦКПС, в результате несчастного случая на борту судна, направлявшегося из Швеции в порт Скулте, пострадал один из членов экипажа, которому требовалась медицинская госпитализация.

На помощь пострадавшему моряку был направлен патрульный катер "Резекне", который доставил пациента в порт Рои и передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

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