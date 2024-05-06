Видземский районный суд приговорил мужчину к общественным работам и обязал его выплатить около 5000 евро компенсации за вылов семи морских форелей в Национальном парке "Гауя", сообщается в обнародованном приговоре.

Осенью прошлого года обвиняемый пришел в Национальный парк "Гауя" с удочкой и стал удить в реке, где нерестилась форель. Зная, что эти рыбы в период размножения не очень осторожны, обвиняемый поймал семь штук, положил их во взятый с собой рюкзак и унес. Суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокуратурой и назначил ему 140 часов общественных работ на 140 часов, а также обязал обвиняемого возместить государству ущерб рыбного ресурса, оцененный в 5005 евро.

Напоминаем, что с 26 апреля вступили в силу изменения в правилах рыболовства, ловли раков и подводной охоты, меняющие объем оставляемого улова отдельных видов рыб. Также дополнен список водоемов, доступных для подводной охоты, и водоемов, где установлен осенний запрет на лов лососевых рыб.

В целях защиты лососевых рыб введен запрет на лов рыбы в реке Барта от литовско-латвийской границы до впадения в Лиепайское озеро. Также запрещено ловить рыбу на искусственную наживку в Гауе от моста Стренчу до плотины Пайдерской ГЭС.

Подробно о том, где, сколько и какой рыбы можно отловить "для себя" - здесь.

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