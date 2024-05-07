Госполиция начала процесс об административном правонарушении по случаю аварийной посадки самолета 4 мая на Таллиннском шоссе возле Адажи, сообщает агентство LETA со ссылкой на полицию.
Как уже сообщалось, в субботу вечером на Таллиннском шоссе возле Адажи небольшой самолет совершил аварийную посадку. В самолете находились два человека, никто из них не пострадал.
Расследованием и экспертизой занимается Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов.
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