Госполиция начала процесс об административном правонарушении по случаю аварийной посадки самолета 4 мая на Таллиннском шоссе возле Адажи, сообщает агентство LETA со ссылкой на полицию.

Как уже сообщалось, в субботу вечером на Таллиннском шоссе возле Адажи небольшой самолет совершил аварийную посадку. В самолете находились два человека, никто из них не пострадал.

Расследованием и экспертизой занимается Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов.

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