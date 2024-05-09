Сегодня, 9 мая, Госполиция задержала 6 человек, начала несколько административных и один уголовный процесс.

В Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступления против мира, военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и высказал свое мнение о президенте соседней страны.

Еще трое были задержаны в Саласпилсе. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели хвалебные песни стране-агрессору. У одного из них к одежде была прикреплена георгиевская ленточка.

Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из задержанных пришел в парк Дубровина с рюкзаком, на который были прикреплены георгиевские ленточки. При задержании полиции пришлось применить физическую силу. Второй нарушитель возложил цветы в Резекне на месте снесенного памятника "Алеша".

Большинство других административных нарушений зафиксировано в связи с размещением цветов на местах, где находились уже демонтированные советские памятники. Такие случаи зафиксированы в Резекне и Даугавпилсе. Также зафиксированы единичные случаи, когда лица использовали в публичном месте символы, прославляющие военную агрессию, например, помещая их на заднее стекло автомобиля или включая хвалебные песни, посвященные войне. У одного человека замечена телефонная крышка в цветах флага страны-агрессора.

В поле зрения служб также попал контент в соцсетях, где лица разместили символику, прославляющую 9 мая, военную агрессию и военное преступление. Эти случаи оцениваются.

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