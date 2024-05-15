22 октября прошлого года муниципальная полиция приехала в Катлакалнс по вызову обеспокоенных людей, которые заметили во дворе мужчину с канистрой бензина в руках. 360TV ZIŅneši публикует видео о том, как этот человек напал на полицейского и поджег его.
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