Фото: Shutterstock

22 октября прошлого года муниципальная полиция приехала в Катлакалнс по вызову обеспокоенных людей, которые заметили во дворе мужчину с канистрой бензина в руках. 360TV ZIŅneši публикует видео о том, как этот человек напал на полицейского и поджег его.

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