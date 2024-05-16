В понедельник, 13 мая, Служба государственной безопасности (СГБ) задержала двух человек, в том числе уже ранее известного таксиста Сергея Сидорова, по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Уголовный процесс в отношении этих лиц был начат 2 мая по статье Уголовного закона о шпионаже, а именно о сборе не подлежащей разглашению информации с целью передать ее иностранному государству или иностранной организации напрямую или через другое лицо, сообщили агентству LETA в СГБ.

В рамках уголовного процесса СГБ провела уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и ее окрестностях.

Согласно полученной в ходе расследования информации, упомянутые лица незаконно собирали и передавали российским спецслужбам не подлежащую разглашению информацию о других лицах, подозреваемых в шпионаже в Латвии, к которым применена мера пресечения - заключение под стражу.

Один из задержанных - Сергей Сидоров, которому уже предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщили в службе.

В среду, 15 мая, к обоим задержанным была применена мера пресечения - заключение под стражу. На данный момент СГБ продолжает расследование и будет предоставлять дополнительную информацию о его ходе по мере развития уголовного процесса.

Ранее сообщалось, что Рижский городской суд начал рассмотрение дела Сидорова 5 апреля. Тогда к таксисту была применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.

Из зачитанного прокурором Зане Лодзиней обвинительного заключения следует, что в октябре 2022 года на платформе Telegram был создан канал "Антифашисты Прибалтики" и связанные с ним каналы, которые собирали информацию с целью помочь России и ее службам атаковать безопасность Латвии.

В упомянутых Telegram-каналах регулярно призывали людей в Латвии собирать информацию, которая была бы полезна российским службам разведки и безопасности. Также авторы Telegram-каналов запрашивали информацию о любых ежедневных событиях в оборонной системе Латвии, международном сотрудничестве Латвии, планах обороны НАТО, практической деятельности стран-членов НАТО на территории Латвии, а также новости о мерах поддержки для Украины, реализуемых в Латвии.

В некоторых случаях в публикациях открыто говорилось, что эта информация будет передана в Следственный комитет (СК) РФ или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, разведывательные данные стратегического значения и оперативно-тактического характера в первую очередь необходимы главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил России.

Отозвавшись на такие сообщения, Сидоров, руководствуясь идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет передана российским службам, подчеркивается в обвинительном заключении.

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