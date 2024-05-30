Сотрудники 1-го отдела 1-го Бюро Управления уголовной полиции Рижского региона завершили расследование убийства, совершенного в группе. В ходе следствия удалось установить, что преступление совершили соседи убитого по причине затянувшегося конфликта.

По информации пресс-центра Госполиции, 27 ноября 2023 года был получен вызов в Гризинькалнс, нигде в квартире одного из домов было найдено тело мужчины 1974 г.р. со следами насильственной смерти. По делу был начат уголовный процесс, в ходе которого полиция установила подозреваемых.

2 января 2024 года в ходе оперативных мероприятий был задержан и отправлен под арест первый подозреваемый (1993 г.р.). Продолжая расследование, полиция установила, что к преступлению причастен второй подозреваемый (1996 г.р.). Пытаясь скрыться от правосудия, он уехал в Норвегию, где его и задержали за другое преступление. 17 мая он был выдан латвийским властям.

Следствием было установлено, что подозреваемые совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а причиной убийства стал затянувшийся конфликт с соседом.

Подозреваемые ранее неоднократно попадали в поле зрения органов правопорядка. Мужчина 1993 г.р. ранее был объявлен в розыск по подозрению в ограблении, а за рубежом его судили на оборот наркотиков. Его подельник 1996 г.р. ранее был судим за нанесение телесных повреждений и оборот наркотиков.

Уголовный процесс квалифицирован по ч.10 ст. 117 Уголовного закона Латвии. За это преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, либо тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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