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Чтобы войти в доверие, преступники рассылают жителям Латвии различные фальшивые документы и фотографии с документами, якобы выданными Госполицией.

Число жерт растет, признает представительница Госполиции Гита Гжибовская. Мошенники идут в ногу с современными тенденциями, адаптируя схемы к реальным событиям в жизни латвийцев - переплатам налогов, "черным пятницам" или даже конкурсам детских рисунков, рассказывает центр по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.

Попытаемся разобраться, как орудуют мошенники и на что давят.

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