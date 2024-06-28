Госцентр содержания образования (VISC) планирует уточнить правила о работе детско-юношеских лагерей. Подготовленные поправки предусматривают возможность приостановки и аннулирования разрешений директоров лагерей. В то же время учреждение отказалось от ранее озвученной идеи обучения не только руководителей лагерей, но их сотрудников.

На организаторов лагерей возложена новая обязанность – правила безопасности должны будут включать не только условия предотвращения травм, но и алгоритм действий по искоренению любого вида насилия. Как заявила в программе Kāpēc директор департамента образования VISC Диана Шавалгина, информация о том, что происходило в лагерях K.I.D (про них рассказывалось в расследовании "Обнимашки", стала серьезным сигналом о том, что следует задуматься о пересмотре нормативной базы.

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