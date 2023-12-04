Реагировали ли на случаи домогательств государственные органы, призванные защищать детей и подростков? Если реагировали, то как? Почему женщины рассказывают о своем опыте спустя годы после случившегося? Что делают активисты молодежной организации K.I.D., чтобы не повторять ошибок прошлого? В заключительной статье расследования "Обнимашки с лидером" Delfi и Латвийское радио пытаются ответить на эти вопросы.

Это шестая статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.

"Преступления нет"

В прошлом году в Государственную инспекцию по защите прав детей (VBTAI) поступило заявление о случившемся в организации K.I.D. Инспекция переадресовала ее в полицию.

Полиция начала две проверки, так как получила два заявления — от VBTAI и от частного лица после того, как Барбара разместила в Facebook пост о лидере K.I.D. Павле Назарове.

Представитель полиции Гита Гжибовска пояснила, что обе проверки закончились решением об отказе в возбуждении уголовного дела. Правоохранители сочли, что в произошедшем "отсутствуют признаки состава преступления". Полиция не стала раскрывать дополнительную информацию.

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