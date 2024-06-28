В пятницу, в первой половине дня, в рижском районе Гризинькалнс было совершено нападение на гражданина Индии. Об этом порталу Delfi сообщил сам потерпевший, добавив, что на него напали на почве расовой ненависти.

"Это произошло рядом с магазином Maxima на улице Таллинас. Он обозвал меня "черным" и ударил. Нападавший был сильно пьян. После этого я вызвал полицию. Когда приехала полиция, он смело распивал перед ними алкоголь. Но, в итоге, его задержали", - рассказал потерпевший.

В пресс-центре Госполиции порталу Delfi пояснили, что утром 28 июня в Риге действительно был зарегистрирован случай, когда мужчина пнул на улице иностранца.

"В связи с происшествием начата ведомственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия", - отметила представительница пресс-центра Гита Гжибовска.

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