В Международном аэропорту Гранди-Натал (Бразилия) на этой неделе был задержан гражданин Латвии, пытавшийся провезти кокаин необычным способом: наркотик был разбавлен водой, после чего этой смесью была пропитана вся одежда в багаже.

По данным бразильских правоохранительных органов, латвиец направлялся рейсом в Лондон с пересадкой в одном из аэропортов Португалии.

Однако при плановой проверке его багажа внимание таможенной службы привлекло большое количество детских вещей. Было принято решение провести тест на обнаружение наркотиков. Вскоре экспертиза показала, что вещи были пропитаны разведенным в воде кокаином.

Задержанный вместе с изъятым багажом для дальнейших следственных действий передан полиции.

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