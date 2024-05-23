Бельгия и Нидерланды усиливают безопасность портов в борьбе с насилием, связанным с небывалым за последнее время притоком наркотиков. Торговцы идут на самые невероятные ухищрения, чтобы беспроблемно доставить и сбыть крупные партии. Латвия в этой цепочке тоже присутствует.

Холодной мартовской ночью полиция бельгийского порта Антверпен задержала троих молодых людей, переползавших на одном из причалов через забор с колючей проволокой. Несколько ночей спустя в том же районе были пойманы еще двое. Все пятеро юношей (трое из них - несовершеннолетние) были голландцами и искали одно и то же: партию кокаина.

Как отмечает издание Bloomberg, увеличение частоты таких инцидентов - яркий признак того, как преступные группировки, зачастую используя несовершеннолетних, которые в случае провала получают более легкие наказания, превратили второй по величине порт Европы в ключевую точку кокаиновой супермагистрали.

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