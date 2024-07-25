Пять автоцистерн, автоподъемник, контейнеровоз со шлангами - вся эта техника два дня тушила пожар на старой ферме в Ливберзе (Елгавский край) - там по неизвестным причинам загорелись 1200 рулонов сена. Причем, схожий пожар произошел на этом объекте в 2020 году. Хозяева фермы - Agrofirma Jelgava - подозревают, что о самовозгорании речи не идет.
Вблизи старого фермерского комплекса в волости Ливберзес чувствуется запах гари. Здесь уже вторые сутки горят рулоны сена. Во время пожара обрушилась крыша.
"Это так называемая старая ферма, где на площади более 1200 квадратных метров были свалены рулоны сена. Когда загорелись рулоны, от жары не выдержали перекрытия, началось обрушение. Трещины появились и в стенах", - отметил сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы Райвис Пужулис.
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