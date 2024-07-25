Пять автоцистерн, автоподъемник, контейнеровоз со шлангами - вся эта техника два дня тушила пожар на старой ферме в Ливберзе (Елгавский край) - там по неизвестным причинам загорелись 1200 рулонов сена. Причем, схожий пожар произошел на этом объекте в 2020 году. Хозяева фермы - Agrofirma Jelgava - подозревают, что о самовозгорании речи не идет.