Foto: Policia Federal (Brasil)

Федеральная полиция Бразилии задержала в международном аэропорту Гуарарапис / Ресифи имени Жилберту Фрейре гражданина Латвии, пытавшегося провезти кокаин. Арест произошел в ходе плановых проверочных мероприятий, направленных на борьбу с международным и внутренним оборотом наркотиков, а также других преступлений, связанных с безопасностью в аэропорту.

Как сообщает пресс-служба Федеральной полиции Бразилии, в чемодане пассажира, прибывшего из Сан-Паулу и направлявшегося во Францию, обнаружили два куска веревок. При воздействии рентгеновского аппарата было обнаружено наличие в веревках органического вещества. После анализа выяснилось, что это кокаин общим весом около 2 кг.

Латвиец задержан и доставлен с поличным в Главное управление судебной полиции Федеральной полиции, где ему было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с международной торговлей наркотиками. Помимо наркотиков, у задержанного изъяты два мобильных телефона.

Ведется следствие.

Foto: Policia Federal (Brasil)

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