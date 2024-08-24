В ночь на 20 августа в волости Пейпсияэре (Тартумаа, Эстония) произошел инцидент, который начался с простой проверки автомобиля, но закончился разбитыми колпаками колес, обнаружением крупной кражи и, наконец, арестом гражданина Латвии.

Издание Forte поинтересовалось, действительно ли в Эстонии людей сажают за решетку и даже возбуждают уголовное дело только за то, что они используют чужой регистрационный номер? Оказалось, что той ночью произошло нечто гораздо более серьезное.