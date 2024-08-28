В минувший вторник в Тукумском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.
Около 8 часов утра Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место аварии в Смардскую волость. В результате ДТП легковой автомобиль оказался на боку в кювете, а погибший был зажат под ним. Спасатели подняли автомобиль и освободили погибшего.
Как сообщили в Госполиции, авария произошла на дороге Тукумс - Милзкалне - Смарде, когда мужчина 1960 года рождения на автомобиле Volkswagen по неустановленным причинам съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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