В минувший вторник в Тукумском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

Около 8 часов утра Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место аварии в Смардскую волость. В результате ДТП легковой автомобиль оказался на боку в кювете, а погибший был зажат под ним. Спасатели подняли автомобиль и освободили погибшего.

Как сообщили в Госполиции, авария произошла на дороге Тукумс - Милзкалне - Смарде, когда мужчина 1960 года рождения на автомобиле Volkswagen по неустановленным причинам съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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