По информации Госполиции, вечером 12 ноября, в 21.30 в волости Смардес (Тукумский край) произошла трагическая авария: автомобиль Volvo, которым управляла водитель 1989 г.р., совершил наезд на 31-летнего пешехода.
От полученных трам пострадавший скончался на месте дорожного инцидента. В полиции отметили, что мужчина находился в темное время суток на проезжей части, не имея на одежде светоотражательных элементов. По делу начат уголовный процесс.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь