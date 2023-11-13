По информации Госполиции, вечером 12 ноября, в 21.30 в волости Смардес ( Тукумский край) произошла трагическая авария: автомобиль Volvo , которым управляла водитель 1989 г.р., совершил наезд на 31-летнего пешехода.

От полученных трам пострадавший скончался на месте дорожного инцидента. В полиции отметили, что мужчина находился в темное время суток на проезжей части, не имея на одежде светоотражательных элементов. По делу начат уголовный процесс.