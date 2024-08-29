По информации Госполиции, 28 августа, в 17.55, на 15-м км дороги Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии (волость Кримулдас Сигулдского края) столкнулись VW Golf и Mercedes Benz.

В результате аварии погиб один человек, еще несколько пострадавших госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

По делу начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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