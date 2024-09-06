Сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении мужчины 1971 г.р., подозреваемого в растлении и сексуальном насилии над детьми. В период с 2006 по 2023 год от его действий пострадали пятеро детей.

По данным пресс-центре Госполиции, уголовный процесс по делу о сексуальном насилии и растлении несовершеннолетних был начат 22 января 2024 года на основании предоставленной правоохранительным органам информации Сиротского суда о том, что в отношении двух детей 2022 г.р. были совершены насильственные действия сексуального характера. Также сообщалось, что, возможно, к этому был причастен знакомый отца пострадавших детей.

В ходе расследования на начальном этапе было установлено, что подозреваемый был причастен к сексуальному насилию над одним из детей в 2022 году. Продолжая расследование, полиция установила, что мужчина ранее сексуально использовал и отца детей, за что свое время уже получил и отбыл срок.

Также полиции удалось установить еще четверых детей, ставших жертвами сексуального насилия со стороны подозреваемого в период с 2006 по 2017 год. В полиции сообщили, что подозреваемый, пользуясь своим авторитетом и доверием среди жертв, а также пользуясь их беспомощным положением, систематически применял к ним сексуальное насилие, а также растлевал троих несовершеннолетних детей жены своего знакомого и еще одного мальчика, не связанного с этой семьей.

Подозреваемого удалось задержать 31 января 2024 года. В настоящее время он помещен под арест.

Также полиция выяснила, что отец детей 1981 г.р. в период с 2019 по 2023 год сам неоднократно проводил действия насильственного сексуального характера в отношении одного из своих детей 2011 г.р. По этому делу начат отдельный уголовный процесс.

Оценив доказанные в ходе уголовного производства обстоятельства, полиция призвала прокуратуру привлечь мужчину 1972 года рождения к уголовной ответственности за семнадцать отдельных преступлений (три тяжких и четырнадцать особо тяжких преступлений): по ч.3 ст. 160 УЗ Латвии (за удовлетворение полового влечения неестественным способом в отношении несовершеннолетнего с использованием беспомощности, доверия и авторитета потерпевшего - восемь отдельных уголовных преступлений); ч.6 ст.160 УЗ ЛР (за удовлетворение полового влечения неестественным способом в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощности, доверия и авторитета потерпевшего - пять отдельных уголовных преступлений); ч.2 ст.162 УЗ ЛР (за вовлечение несовершеннолетнего в развратные действия – три отдельных уголовных преступления); ч. 4 ст. 160 УЗ ЛР (за действия сексуального характера в целях удовлетворения своего сексуального желания при физическом контакте с телом потерпевшего с использованием беспомощного состояния потерпевшего - одно отдельное уголовное преступление).

За наиболее тяжкое из указанных преступлений лицо, признанное виновным, может быть приговорено к пожизненному лишению свободы или лишению свободы на срок до двадцати лет с испытательным сроком на срок до пяти лет.

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