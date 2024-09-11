Согласно результатам предварительного следствия Таможенной службы Финляндии, преступники незаконно ввезли в Финляндию в общей сложности около 146 килограммов амфетамина.

В начале марта 2024 года таможенники остановили двух мужчин, прибывших в Финляндию из Латвии через Эстонию, и изъяли у них крупную партию наркотиков. Они предназначались для дальнейшего распространения в Финляндии.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчины входят в преступную группировку, занимающуюся импортом и распространением наркотиков из Латвии в Финляндию. Вещества были доставлены в Финляндию из Латвии 28 раз по почте. Затем наркотики хранились и распространялись в Южной и Западной Финляндии.

По версии Таможенной службы, преступники незаконно ввезли в Финляндию в общей сложности около 146 килограммов амфетамина, около 1,6 килограмма кокаина и меньшее количество других наркотиков.

Общая стоимость наркотиков на уличном рынке составила бы около 2,5 миллионов евро, а количество доз – более 600 000.

По делу арестованы четыре человека. Материалы следствия переданы в прокуратуру.

Таможенная служба подчеркивает, что постоянный международный обмен информацией между органами власти является залогом эффективной борьбы с наркопреступностью.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !