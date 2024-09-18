В ночь на 18 сентября 2003 года в Чиекуркалнсе, в двухэтажном доме по улице Вискалю 16а вспыхнул пожар, унесший жизни 11 человек: восемь жильцов погибли сразу, еще трое пострадавших скончались позже от полученных травм, обширных ожогов и отравления угарным газом. Этот пожар стал одним из самых трагических в истории Риги и Латвии.

Дворник Силвия Горбача, проживавшая в доме, перед сном выходила покурить и почувствовала запах дыма. Когда женщина открыла двери в коридор, там все уже было в дыму. Племянник Силвии - Роландс Эйманис — выпрыгнул через окно и побежал вызывать пожарных, а до приезда спасателей успел вывести из огня пенсионерку Веру Б. и ее внука Алексея, проживавших на первом этаже.

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