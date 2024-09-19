На этой неделе в странах ЕС, включая Латвию, проходит ежегодная акция Европейской дорожной полиции "ROADPOL Дни безопасности". В рамках нее проводится "Европейский день без погибших и серьёзно пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях". В ходе акции телеканал ReTV присоединился к экипажу Государственной полиции Видземского региона, чтобы проверить, насколько аккуратно водители соблюдают правила дорожного движения.

Позже полиция зафиксировала спешащего водителя на трассе Валмиера-Рига – около стационарного радара в Рубене. Однако не все водители сразу соглашаются с тем, что превысили максимально допустимую скорость. Этот водитель также пытался возразить, но у полиции всё было зафиксировано.