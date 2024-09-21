Сотрудники Таможенного управления и Управления таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) предотвратили крупнейшую партию контрабанды сигарет: в грузовой автомобиле с прицепом, который направлялся на пароме в Германию, было найдено 10 400 000 сигарет Marlboro (520 000 пачек).
Согласно сопроводительным документа, в автомобиле должны были провозить электронагреватели.
Как отмечает пресс-центр Службы госдоходов, контрабандный груз нашли 3 сентября в ходе контроля транспортных средств перед отправкой на пароме в порт Травемюнде. Автомобиль Scania направили на сканирование и после анализа снимков решили провести усиленный досмотр.
При вскрытии картонной упаковки таможенники нашли в каждой из них жестяную упаковку. Вскрыв двойную упаковку, сотрудники таможни обнаружили сигареты Marlboro. В общей сложности было найдено 520 000 пачек контрабандных сигарет.
Сумма неуплаченного акцизного налога на эти сигареты составляет примерно 1,6 миллиона евро.
По делу начаты уголовные процессы. Следствие по делу продолжается.