Сотрудники Таможенного управления и Управления таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) предотвратили крупнейшую партию контрабанды сигарет: в грузовой автомобиле с прицепом, который направлялся на пароме в Германию, было найдено 10 400 000 сигарет Marlboro (520 000 пачек).

Согласно сопроводительным документа, в автомобиле должны были провозить электронагреватели.

Как отмечает пресс-центр Службы госдоходов, контрабандный груз нашли 3 сентября в ходе контроля транспортных средств перед отправкой на пароме в порт Травемюнде. Автомобиль Scania направили на сканирование и после анализа снимков решили провести усиленный досмотр.

Fоtо: VID

При вскрытии картонной упаковки таможенники нашли в каждой из них жестяную упаковку. Вскрыв двойную упаковку, сотрудники таможни обнаружили сигареты Marlboro. В общей сложности было найдено 520 000 пачек контрабандных сигарет.

Сумма неуплаченного акцизного налога на эти сигареты составляет примерно 1,6 миллиона евро.

По делу начаты уголовные процессы. Следствие по делу продолжается.

Fоtо: VID

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