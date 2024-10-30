Сотрудники Бюро уголовной полиции Видземского региона при содействии с бойцами 5-го тактического отделения спецбатальона полиции, инспекторами Кинологического отдела Управления таможни Службы госдоходов и Госполиции провели широкомасштабную операцию, в ходе которой была приостановлена деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина. В рамках расследования задержаны трое подозреваемых.

В ходе тщательно спланированной операции в Огрском крае полиция изъяла 53 кг амфетамина, а также оборудование для производства синтетических наркотиков и химические вещества.

По заключению экспертов, на "черном" рынке цена за изъятый амфетамин может составить более 1 миллиона евро.

В рамках расследования полиция задержала мужчин 1987 и 1997 г.р. В статусе подозреваемого остается пока один из них, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Следствие по делу продолжается.

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

Как уже сообщалось ранее, в начале октября в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро.

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