В ночь на 30 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции при патрулировании в Чиекуркалнсе заметили автомобиль Peugeot, водитель которого ездил с выключенными фарами.

Чтобы выяснить ситуацию, полицейские попросили водителя остановиться, однако тот проигнорировал просьбу, продолжил свой путь, однако не справился с управлением, и вскоре автомобиль врезался в столб.

Полицейские поспешили к водителю, который, судя по поведению, находился в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Во время разговора с патрульными он признался, что выпивал.

При проверке данных оказалось, что у водителя нет прав на управление транспортным средством. После этого мужчину было решено задержать.

Также в машине оказались двое пассажиров, которых также подвергли проверке. В салоне автомобиля полицейские обнаружили полиэтиленовые упаковки с подозрительным веществом, вероятно, наркотиком.

Вся информация, водитель и пассажиры для дальнейших следственных действий были переданы Госполиции.

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