В понедельник, 11 ноября, обвиняемый по нескольким статьям Уголовного закона Латвии Юрий Алексеев принял участие в заседании Курземского районного суда удаленно, сообщили порталу Delfi в Судебной администрации.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация о том, что обвиняемый покинул Латвию и уехал в Беларусь.

В ходе слушаний адвокат Алексеева заявила, что обратилась в Совет адвокатской коллегии с просьбой дать согласие на отказ от дальнейшей защиты обвиняемого в уголовном процессе. Суд обязал обвиняемого сообщить суду, с каким адвокатом будет заключен договор о защите.

Судья Курземского районного суда Гуна Тройка отметила, что если обвиняемый не заключит соглашение с адвокатом в установленный судом срок, то суд, чтобы не затягивать рассмотрение дела, сообщит старшему адвокату соответствующего суда о необходимости предоставить защитника.

Следующее заседание суда состоится 25 ноября в 10 часов утра.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Алексеев недавно уехал из Латвии в Беларусь, где планирует просить политического убежища.

Ранее сообщалось, что Алексеев фигурирует в открытых отчетах Службы государственной безопасности (СГБ) как прокремлевский или пророссийский политический активист. Алексеева также неоднократно судили за антилатвийскую деятельность, а до так называемого "языкового референдума" он активно публиковал материалы, в которых выступал против закрепления латышского языка в качестве единственного государственного.

Юрию Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды (часть 2 статьи 78 уголовного закона), незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 166) и распространении материалов, содержащих детскую порнографию (часть 2 статьи 166). Суд по одному из дел должен был состояться 29 октября.

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