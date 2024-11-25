25 ноября, в 5.28 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, в квартале жилых домов недалеко от аэропорта упал грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига в Вильнюс.

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой. Им на Youtube поделился Наглис Андреюнас.

На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают. Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м). Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), т.е. инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости.

Позже центр сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS.

Пилот ответил: "OK, 800 метров". Известно, что на борту самолета были четверо членов экипажа - два пилота и два работника. Разбился Boeing 737-400, полет осуществляла компания SWIFT Air.

По данным портала Airfleets, это был достаточно старый самолет.

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