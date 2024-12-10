Полиция и прокуратура завершили расследование дела о похищении 9-летней девочки в Каунасе в январе этого года – во вторник утром Каунасская окружная прокуратура проведет пресс-конференцию, в ходе которой будет обнародована информация о завершенном резонансном предварительном расследовании похищения девочки в Каунасе.

Во вторник утром старший прокурор Каунасского уезда Римас Брадунас на пресс-конференции сообщил о том, что прокурор составил обвинительный акт и передал дело Гедиминаса Филипавичюса в суд. Мужчине предъявлено обвинение по 13 преступным деяниям: незаконное лишение свободы, похищение чужого ребенка, незначительное причинение вреда здоровью, грабеж, незаконное хранение огнестрельного или неогнестрельного оружия и т. д.

Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 8 лет. Представитель Каунасского окружного суда Милда Криже сообщила агентству Elta, что дело Филипавичюса поступило в суд, его будет рассматривать один судья, заседание еще не назначено.

Как заявил прокурор Р. Брадунас, Филипавичюс в ходе предварительного расследования давал показания, однако такое его поведение не было расценено как смягчающее обстоятельство.

По делу признаны трое потерпевших – ранее похищенная девочка и ее родители. По данным правоохранительных органов, в деле подан гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, однако сумма иска не разглашается.

ELTA напоминает, что в январе этого года полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции. Предполагаемый похититель 42-летний Гедиминас Филипавичюс держал девочку в гараже, где и был задержан.

Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Арас. Изначально в полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, однако на момент задержания мужчина был безоружен. Найденную девочку доставили в Каунасскую больницу на обследование, а затем передали родителям.

Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский районный суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку.

"Я не хотел похищать, случайно", – сказал тогда Филипавичюс. На вопрос, просила ли девочка отпустить ее, мужчина ответил, что девочка просила об этом, но ситуация якобы "была сложная" и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.

"Сложная ситуация была, много людей вокруг было", – заявил Филипавичюс.

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