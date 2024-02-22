Гедиминас Филипавичюс, подозреваемый в похищении ребенка в Каунасе, в среду был доставлен в Каунасский участковый суд. Суд рассматривал административное дело, в ходе которого мужчина оспаривал наложенный на него штраф за нарушение общественного порядка. Об этом пишет литовский портал Delfi.

Хотя Филипавичюс был доставлен в суд сотрудниками полиции по административному делу, а не в связи с расследованием похищения ребенка, журналисты спрашивали его именно о недавней истории. Он заявил, что не хотел похищать девочку. „Я не хотел похищать, я случайно", — сказал Филипавичюс.

На вопрос, просила ли несовершеннолетняя ее отпустить, мужчина ответил, что девочка просила об этом, но „это была сложная" ситуация и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.

„Это была сложная ситуация, вокруг было много людей", — сказал Филипавичюс.

Филипавичюс оспаривает штраф в размере 80 евро, наложенный на него решением полиции осенью прошлого года за нарушение общественного порядка. Согласно административному делу, мужчина копал трактором на своем участке пни и таким образом, возможно, создавал шум и нарушал покой окружающих.

Филипавичюс не согласен с решением о наложении на него штрафа. В суде он сначала заявил, что не знает точно, о чем идет речь. Позже, когда судья Вита Падрезайте напомнила об обстоятельствах дела, мужчина вспомнил обстоятельства. Онтверждает, что жалобы на шум — это всего лишь провокация соседей, желание ему навредить.

В итоге жалоба Филипавичюса была рассмотрена за одно заседание. Суд планирует огласить решение по делу 6 марта. Сам Филипавичюс заявил, что не хочет приходить в суд, чтобы услышать решение по делу.

Похитил девочку в Каунасе

Напомним, что в январе полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и сотрудников. Предполагаемый похититель, 42-летний Филипавичюс, держал девочку в гараже, где и был задержан.

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