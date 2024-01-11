В Литве обвиняемый в похищении девочки в Каунасе 42-летний Гедиминас Филипавичюс недавно был фигурантом громкого скандала - он незаконно рубил лес в Кармелаве. Журналисты литовского Delfi выяснили, что мужчине принадлежит автосервис в гаражном массиве, где полиция на этой неделе искала девочку, вскрывая с помощью спасателей гаражи.

Похищенную в Каунасе вечером 7 января 9-летнюю девочку нашли спустя двое суток в одном из гаражей на ул. Техникос (Под гаражом оборудован большой подвал, рядом проходит оживленная улица, а в 500 метрах - тюрьма). Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением.

Девочку освободили сотрудники антитеррористического отряда "Арас", они же задержали и подозреваемого. Подозреваемому за похищение ребенка грозит лишение свободы на срок до восьми лет. 42-летний подозреваемый ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал в интервью Delfi, что мужчина ранее был наказан за нарушения в сфере охраны природы. "В основном это нарушения, связанные с охраной природы, конфликты с соседями, спиливание дерева. Он не был типичным нашим клиентом, у которого была бы судимость", – сказал комиссар.

Об этом нарушении Филипавичюса минувшей осенью писали СМИ - на своем участке в Кармелаве он незаконно вырубал лес. Прокуратура начала расследование в связи с возможным нарушением общественного интереса. Но этим все не закончилось. В ноябре Филипавичюс приехал на участок на экскаваторе. Он не обращал внимание на собравшихся соседей, которые пытались его остановить.

"Мы не знали, как его остановить, выстроились в живую цепь перед экскаватором, а он ехал на нас. Ему было все равно, что мы стоим, держась за руки", – рассказала тогда журналистам телевидения LNK жительница Кармелавы Аста. Остановила Филипавичюса только полиция, которая увезла его с места происшествия. Тогда возникли подозрения, что у него не все в порядке со здоровьем (мужчину увезли в больницу).

Гедиминас Филипавичюс - единственный владелец и акционер компании Šiaurės garažas. Компания была учреждена в 2002 году. Ранее она называлась компанией Г.Филипавичюса. Компания занимается ремонтом автомобилей, электроникой, устанавливает сигнализации, звукоаппаратуру. Компания находится на ул. Спейго, где 9 января полиция с помощью пожарных-спасателей вскрыла несколько гаражей в поисках девочки.

Подозреваемому в похищении мужчине ранее на ул. Спейго принадлежало 10 гаражей, но в октябре он подарил их близкому родственнику. Официальный оборот компании Šiaurės garažai за прошлый год - 38 000 евро, прибыль - 7000 евро.

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