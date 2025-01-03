Прокуратура передала в Рижский городской суд материалы уголовного дела, в рамках котрого группе из пяти человек предъявлены обвинения за многочисленные кражи и попытки краж в организованной группе.

Согласно обвинительному заключению, организатором в группе была некая женщина, которая собрала вокруг себя еще трех подельников, а также шофера. В определенные дни группа ездила из Елгавы в центр Риги. Как установило следствие, в подземных переходах возле Центрального Рижского вокзала и торгового центра Origo карманники охотились за женскими сумками и рюкзаками, откуда крали кошельки.

Кражи совершались в тот момент, когда потенциальные жертвы спускались в подземный переход или наоборот понимались по ступенькам на выход. В этот момент подельники с помощью тел или зонтов толкали жертву с целью привлечь ее внимание, а организатор в это время потрошила сумочки или рюкзаки потерпевших.

В период с 23 марта по 17 августа 2024 года упомянутая группа обокрала как минимум четырех женщин и пыталась обокрасть еще трех.

По данным прокуратуры, 17 августа прошлого года все подозреваемые были задержаны. В качестве мера пресечения Рижский городской суд избрал для них арест. На данный момент в заключении осталась только организатор и одна из ее подельниц, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Известно, что четверо из пятерых обвиняемых ранее уже судимы. Что касается организатора преступной группы, то ранее она была судима за карманные кражи.

Также в прокуратуре отметили, что двое из пятерых обвиняемых признали свою вину в содеянном.

Согласно латвийскому законодательству, за инкриминируемые преступления подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор.

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