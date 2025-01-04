Госполиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы в связи со смертью бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Яниса Тиммы, сообщили агентству LETA в полиции.

Уголовный процесс начат на основании поданного в полицию заявления. Более подробных комментариев Госполиция не предоставляет.

В начале этого года друг Тиммы Марк Пугачев, который проживает в США, писал в социальных сетях, что полиция возбудила дело о предположительно насильственной смерти Тиммы. Также Пугачев указывал на ответственность за произошедшее бывшей жены Тиммы певицы Анны Седоковой.

Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Основной версией его смерти было самоубийство.

Останки баскетболиста были доставлены в Латвию, где он был похоронен 27 декабря.

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