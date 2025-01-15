Золитуде: в лифте между этажами застрял ребенок; в сети появились слухи, что лифт оборвался

В начале этой недели в Риге, в одном из домов по улице Паула Лейиня произошло ЧП: в лифте между этажами застрял ребенок, ехавший без сопровождения взрослых. В соцсетях появилась информация, что лифт сорвался, однако эти данные не подтвердились.

Сообщение об инциденте подтвердили в SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Также представители компании пояснили, что ни в этом доме, ни в других лифты технически не могут упасть, поскольку в каждом из них установлен механизм, который блокирует лифт и механически останавливает.

Также SIA Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что подобные остановки лифта могут произойти стремительно и испугать находящихся в лифте людей, но в целом подобная ситуация не является внештатной. Механизмы безопасности срабатывают и в новых, и в старых лифтах.

Лифт в доме, где произошло ЧП, обслуживает компания Liftu alianse. После того, как RNP получил информацию об инциденте в Золитуде, представители домоуправления сразу же связались с фирмой. Там им подтвердили, что действительно получали подобный вызов с указанного адреса. Также они сообщили, что в момент ЧП в лифте находился ребенок без сопровождения взрослых.

После получения вызова специалисты Liftu alianse выезжали на ул. П. Лейиня, разблокировали лифт и освободили ребенка. Также техники осмотрели лифт, сейчас с ним все в порядке.

В RNP указали, что каждый лифт проверяется работниками минимум раз в месяц. Конкретный лифт, где случилось ЧП, проверяли 2 января. Раз в году проводится дополнительная расширенная проверка. Также известно, что данный лифт 10 октября 2024 года проверяли специалисты Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība.

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