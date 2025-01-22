ФОТО. У гражданина Беларуси изъяли на границе фальшивые латвийские права

На Медининкском КПП в Литву не впустили гражданина Беларуси, который предъявил пограничникам два водительских удостоверения – латвийское и белорусское. Оба оказались фальшивыми.

18 января пограничники Падварёнской заставы на Медининкском КПП проверяли документы водителя легкового автомобиля BMW 530 с латвийскими номерами. Автомобилем управлял 34-летний гражданин Беларуси.

Документы на машину были в порядке, но подозрения вызвали права – латвийские и белорусские. Пограничники заподозрили, что и то и другое удостоверение - фальшивые.

Подозрительные документы были конфискованы, белорусу назначен штраф за вождение без документа в размере 375 евро. Его также лишили возможности 6 месяцев управлять автомобилем.

Также его не впустили на территорию Литвы, поэтому ему пришлось вернуться в Беларусь. Автомобиль передали соотечественнику белоруса.

Fоtо: VSAT (Lietuva)

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