ФОТО. Польша: в ДТП попал автобус Ecolines, ехавший из Литвы в Германию; есть погибший

Польские СМИ сообщают, что в ночь на 2 февраля в Польше произошла трагическая авария с участием автобуса Ecolines, выполнявшего рейс из Литвы в Берлин. По данным полиции, в лобовом столкновении с легковым автомобилем погиб водитель Toyota.

Польские пожарные-спасатели сообщили, что ДТП произошло около 02.30 по местному времени на трассе Белосток — Августов, неподалеку от деревни Броды. В автобусе было 10 пассажиров.

В ДТП погиб водитель легковушки. В полиции сообщили, что погибшему водителю было 19 лет.

Пожарные применили пневматическое оборудование, чтобы освободить водителя автобуса, который оказался зажат в салоне. Его доставили в больницу.

Еще два человека, получившие легкие травмы, отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте.

За пассажирами, в основном гражданами Латвии и Литвы, прибыл сменный автобус, который доставил их в конечный пункт назначения.

"Тяжелая ночь, мы работали больше 6 часов", – рассказали польские пожарные-спасатели журналистам.

По предварительным данным, в Toyota находился лишь один человек. После удара машина оказалась под автобусом.

Из-за аварии трасса на несколько часов была перекрыта в обоих направлениях.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Fоtо: KP PSP Sokółka

Fоtо: KP PSP Sokółka

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