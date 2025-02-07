Заряженное оружие и нетрезвый водитель: в Вайнодеской волости задержаны три охотника

Государственная лесная служба (VMD) начала административное производство в отношении трех охотников по делу о незаконной охоте в Вайнодеской волости. У всех трех лиц приостановлены права на охоту до принятия решения о применении наказания, сообщает портал Delfi со ссылкой на ведомство.

В ночь на 4 февраля этого года сотрудники VMD, проводя плановую проверку охоты в выбранном угодье, услышали выстрелы и заметили приближение моторизованного транспортного средства.

Было принято решение остановить автомобиль, чтобы проверить соблюдение нормативных актов, регулирующих охоту. В машине находились три человека с охотничьими удостоверениями, у которых было заряженное и подготовленное к использованию охотничье огнестрельное оружие, оснащенное приборами ночного видения.

После того как лица подтвердили, что употребляли алкоголь, была вызвана Государственная полиция, которая зафиксировала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя автомобиля. В отношении мужчины начаты административные производства за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за ношение, перевозку, использование или применение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя в крови, выявленная с помощью анализа выдыхаемого воздуха или крови, превышает 0,5 промилле.

VMD напоминает, что в соответствии с Законом об охоте использование моторизованных транспортных средств при охоте считается незаконной охотой.

Кроме того, запрещено перевозить в темное время суток неупакованное и подготовленное к использованию охотничье огнестрельное оружие.

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