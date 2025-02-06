На улице Краста произошла авария с участием пяти автомобилей
Fоtо: DELFI Aculiecinieks

В четверг, 6 февраля, около 14:40 в Риге на улице Краста, согласно предварительной информации, поступившей от полиции, произошла авария с участием пяти автомобилей — три машины были в движении и задели две стоящие машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.

На улице Краста произошла авария с участием пяти автомобилей
Fоtо: DELFI Aculiecinieks

Ригааварияавтомобиль

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