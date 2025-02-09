Гибель двух детей в Плявниеках: открыто уголовное дело, задержан сотрудник УДГМ

В связи со смертью двух детей в рижском микрорайоне Плявниеки Государственная полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности и нарушения правил владения огнестрельным оружием, сообщили агентству LETA в полиции.

7 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеки были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла после того, как дети достали помещенное в хранилище оружие и играли с ним.

Служба скорой медицинской помощи сообщила радиостанции, что 7 февраля после 17.00 поступил звонок о происшествии в Риге, где погибли двое детей, и медики не смогли спасти их жизни.

Государственная полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 123 Уголовного кодекса за убийство по неосторожности и части 2 статьи 236 Уголовного кодекса за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это повлекло за собой серьезные последствия. Обе эти статьи предусматривают возможность лишения свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, испытательный срок или общественные работы.

"К осмотру места происшествия были привлечены несколько высококлассных специалистов в области расследования убийств, эксперты-криминалисты, был изъят ряд вещественных доказательств и допрошены несколько человек, говорится в заявлении полиции.

Государственная полиция задержала владельца оружия и подтвердила, что оно было официально зарегистрировано.

Из предоставленной полицией информации пока неясно, например, кто подозревается в открытии огня и жив ли этот человек. "Учитывая, что расследование продолжается, мы не будем давать дальнейших комментариев в интересах следствия, — говорится в заявлении Национальной полиции, — И просим общественность уважать частную жизнь вовлеченных лиц".

Также стало известно, что задержанный в связи со смертью двух детей в рижском микрорайоне Плявниеки является работником Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По этой причине Госполиция передала уголовный процесс, начатый по факту убийства по неосторожности и несоблюдения правил хранения огнестрельного оружия, на расследование Службе внутренней безопасности, расследующей преступления, связанные с сотрудниками ведомства внутренних дел.

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