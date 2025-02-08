В связи с гибелью двух детей в Плявниеках открыто уголовное дело за убийство по неосторожности

В связи со смертью двух детей в Плявниеках Государственная полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности и нарушения правил владения огнестрельным оружием, сообщили агентству LETA в полиции.

7 февраля в одном из многоквартирных домов в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Государственная полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 123 Уголовного кодекса за убийство по неосторожности и части 2 статьи 236 Уголовного кодекса за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это повлекло за собой серьезные последствия. Обе эти статьи предусматривают возможность лишения свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, испытательный срок или общественные работы.

"К осмотру места происшествия были привлечены несколько высококлассных специалистов в области расследования убийств, эксперты-криминалисты, был изъят ряд вещественных доказательств и допрошены несколько человек, говорится в заявлении полиции.

Государственная полиция задержала владельца оружия и подтвердила, что оно было официально зарегистрировано.

Из предоставленной полицией информации пока неясно, например, кто подозревается в открытии огня и жив ли этот человек. "Учитывая, что расследование продолжается, мы не будем давать дальнейших комментариев в интересах следствия, — говорится в заявлении Национальной полиции, — И просим общественность уважать частную жизнь вовлеченных лиц".

Латвийское радио, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении информацию, сообщило, что погибшие — 12-летние мальчики. Служба скорой медицинской помощи сообщила радиостанции, что 7 февраля после 17.00 поступил звонок о происшествии в Риге, где погибли двое детей, и медики не смогли спасти их жизни.

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