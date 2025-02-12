Прокуратура предъявила обвинения в сексуальном насилии экс-преподавателю Музыкальной академии Купчсу

Прокуратура предъявила обвинения бывшему преподавателю старинной музыки Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Марису Купчсу за возможное насилие сексуального характера, сообщает агентство LETA.

Представитель прокуратуры Иева Шомина, не называя имени человека, подтвердила агентству LETA, что принято решение о привлечении упомянутого лица к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона - изнасилование и сексуальное насилие.

По делу продолжается досудебное расследование, поэтому более подробная информация предоставлена не будет в интересах следствия, и неизвестно, соответствуют ли обвинения тем обстоятельствам, о которых Госполиция писала в пресс-релизе 29 января.

29 января Госполици сообщила, что 8 марта 2024 года Латвийское телевидение рассказало о сексуальных домогательствах в академии, анонимно взяв интервью у семи женщин. Опрошенные в сюжете лица пожелали остаться анонимными и попросили не сообщать третьим лицам идентифицирующую информацию. Прозвучавшее в выпуске передачи Kultūršoks вызвало широкий резонанс.

Вскоре после этого, 13 марта 2024 года, в Госполицию поступило заявление от ректора JVLMA с просьбой оценить прозвучавшую в передаче информацию, была начата ведомственная проверка. Хотя полиция располагает информацией как минимум о пяти студентках, которые могли стать жертвами преступлений сексуального характера, только две из них стали сотрудничать с полицией. Более того, выяснилось, что одна из воспитанниц была жертвой на протяжении десяти лет, сообщили в полиции.

Уже с самого начала в полицию поступила информацию, указывающую на возможное совершение преступления, что послужило основанием для начала уголовного процесса. В ходе досудебного расследования был проведен ряд процессуальных и следственных действий, несколько допросов и опросов с целью процессуального закрепления полученной информации. В целом в рамках уголовного процесса получены показания более 60 человек.

Свидетельства указывают на авторитарный стиль общения преподавателя со студентами и его доминирующее положение в музыкальной сфере. По данным полиции, от мнения Купчса зависели академические и профессиональные перспективы студентов. Он организовывал музыкальные проекты и мероприятия в Латвии и других странах Балтии.

Также установлено, что Купчс, осознавая свою власть и влияние, завоевал доверие студенток, что привело к их психологической зависимости. Он вступал с ними в подчиненные отношения, используя их полное доверие для совершения различных сексуальных действий против их воли. Студентки боялись сообщать о произошедшем.

58-летний преподаватель был признан подозреваемым в уголовном процессе. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета на профессиональную деятельность, что лишило его возможности продолжать работу в академии.

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