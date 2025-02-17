Топили, избивали и стреляли. Что раскрывают приговоры осужденных за жестокое обращение с животными

"Животных зверски убивают – топят, избивают, вешают и закапывают заживо. Читая судебные приговоры, трудно поверить, что такие зверства совершили люди", – говорится на сайте Судебной администрации, где представлены различные приговоры по делам о жестоком обращении с животными.

В одном из упомянутых приговоров отмечено, что обвиняемый, испытывая неприязнь к собаке, взял палку и без причины несколько раз ударил животное по голове, в результате чего собака погибла. После этого он положил тело в тканевый мешок, отвез в лес и закопал.

В другом случае женщина уговорила другого человека утопить собаку, находившуюся под ее опекой. Он поместил собаку в мешок, опустил в ванну с водой и держал под водой до наступления смерти.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во дворе своего дома увидел чужую собаку и разозлился. Он взял незаконно хранившееся огнестрельное оружие и выстрелил в животное, целясь в правый бок. Собака взвизгнула и убежала за сарай, где позже была найдена мертвой. Смерть наступила от кровопотери из-за разрыва кровеносных сосудов печени и легких.

В другом случае обвиняемый намеренно причинил травмы бездомному коту, натравив на него своего бультерьера без намордника. Он приказал собаке напасть. Бультерьер влез в домик для кошек, схватил кота и начал его терзать. Хозяин собаки наблюдал за этим и не предпринял никаких действий, чтобы остановить происходящее. Только когда на место происшествия пришел другой человек и вмешался, хозяин отвел собаку и приказал ей отпустить кота, которому уже были нанесены тяжелые травмы.

В еще одном случае мужчина, используя пневматическую винтовку с прицелом, выстрелил в сороку. Другой стрелял по воронам, сидевшим на дереве. От полученных травм птицы погибли.

Преднамеренные убийства и вспышки гнева

В одном из приговоров указано, что хозяин дома, увидев приближающуюся к его курам чужую собаку, схватил ее и начал избивать. Затем мужчина поднял собаку за ошейник и держал до тех пор, пока она не перестала дышать.

Другой хозяин, разозлившись на свою собаку за то, что она погрызла обувь, взял нож и зарезал животное, а также несколько раз ударил металлической трубой. Собака умерла от полученных травм.

В еще одном приговоре описано, как двое мужчин договорились убить пятилетнюю собаку. Один держал ее, прижимая к полу, чтобы ограничить сопротивление, другой нанес несколько ножевых ранений. Раненое животное попыталось убежать, в страхе металось по комнате и пыталось выпрыгнуть в окно, но было схвачено на подоконнике и в итоге убито.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с подругой, обвиняемый в гневе поднял своего двухмесячного котенка за хвост и ударил об твердую поверхность, а затем выбросил в окно. Котенок скончался от полученных травм.

Во время совместного употребления алкоголя один обвиняемый предложил другу утопить трех щенков и подстрекал к этому. Они завели щенков в дом, погрузили головы животных в бачок унитаза и держали, пока те не задохнулись. Тела положили в куртку, а затем в мешок.

Похожая участь постигла и других щенков. Обвиняемые договорились их утопить – каждого положили в мешок с камнями и бросили в пруд, где животные утонули.

В другом случае мужчина без видимой причины душил свою собаку, поднимая за ошейник, причиняя ей мучительную боль и удушье. Увидев, что собака еще жива, он продолжил издевательства, избивая ее по голове. Не убедившись в смерти животного, он закопал собаку, оставив снаружи только морду. Женщина, заметившая животное, откопала его. Ветеринар, прибывшая на место, констатировала, что спасти собаку невозможно, и приняла решение об эвтаназии, чтобы прекратить мучения.

В еще одном случае хозяин решил повесить свою собаку, считая, что она слишком много ест. Он взял бельевую веревку, сделал петлю и отвел собаку к канаве. Перекинул веревку через сук, надел петлю на шею животному и тянул, пока собака не задохнулась.

Во всех случаях суд признал вину обвиняемых доказанной и назначил соответствующие наказания.

Жестокость к животным — глубокие психологические нарушения

На сайте Судебной администрации приведено мнение психотерапевта Иветы Упениеце. По ее словам, жестокость и насилие в отношении животных чаще всего указывают на глубокие психологические нарушения. Если это проявляется в раннем возрасте, существует вероятность дальнейшего насилия, антисоциальных и садистских черт личности, что формируется под влиянием различных факторов.

Не имея возможности переработать свои травмы, такой человек проецирует их на других, причиняя им боль так же, как когда-то был травмирован сам. Таким образом, он уничтожает ту часть безусловной любви, которую никогда не испытывал к себе. Психотерапевт Ивета Упениеце

Судебная администрация подчеркивает, что наказания за жестокое обращение с животными стали суровее – в 2024 году вступили в силу поправки к Уголовному закону, усиливающие ответственность за жестокое обращение и истязание животных.

Теперь за такие действия грозит лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор с запретом на содержание животных (всех видов или определенных) сроком до пяти лет.

Если преступление совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с запретом на содержание животных сроком до пяти лет.

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