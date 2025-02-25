В детском развлекательном центре в Даугавпилсе пьяный мужчина напал на знакомого; полиция его арестовала

В воскресенье, 23 февраля, около 11:45 Государственная полиция получила информацию о том, что в одном из детских развлекательных центров в Даугавпилсе мужчина угрожал причинением тяжких телесных повреждений другому мужчине. По предварительной информации, конфликт произошел между двумя ранее знакомыми людьми.

До прибытия сотрудников полиции свидетели происшествия задержали нападавшего.

Правоохранители выразили благодарность за это, однако напомнили, что в подобных ситуациях следует заботиться о собственной безопасности и оценивать риски при попытке задержания.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 37-летнего мужчину, который высказывал угрозы, и поместили его в изолятор временного содержания.

Кроме того, у задержанного проверили уровень алкоголя в крови – оказалось, что он находился в состоянии сильного опьянения (2,9 промилле).

По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 132 Уголовного закона. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Также правоохранительные органы обратились в суд с ходатайством о применении к задержанному меры пресечения в виде лишения свободы. Суд удовлетворил этот запрос, и мужчина был арестован.

Согласно Уголовному закону, за угрозу убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться их осуществления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.

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