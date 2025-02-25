ФОТО. В Бабите в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погиб человек, шесть пострадали

Рано утром во вторник, в 6:45, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса.
Как сообщили порталу Delfi в VUGD, медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали смерть одного человека.
В аварии пострадали шесть человек. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.
По предварительным данным, имеющимся в распоряжении Государственной полиции, погиб водитель легкового автомобиля. Также пострадали шесть человек, четверо из них доставлены в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в этом районе заблокировано.
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