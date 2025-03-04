Водитель получил восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения

Вступил в силу вынесенный в прошлом году приговор Курземского районного суда, согласно которому водитель, спровоцировавший трагическую аварию в состоянии наркотического опьянения, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщили в суде.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на восемь лет.

Согласно обвинению, 12 апреля 2023 года в Рендской волости случилась авария, в результате которой произошло лобовое столкновение двух машин. Обвиняемый, управляя своим автомобилем, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль. В результате аварии погибла водитель встречного транспортного средства.

На момент ДТП обвиняемый находился под воздействием наркотических и психотропных веществ, а также не имел водительских прав.

Во время досудебного расследования обвиняемый не признавал вину, однако в ходе судебного процесса изменил свою позицию.

Так как транспортное средство принадлежит другому лицу, его конфискация невозможна. Однако в таких случаях закон предусматривает взыскание с преступника полной или частичной стоимости автомобиля. В данном случае суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства полную стоимость транспортного средства – 1395,50 евро.

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