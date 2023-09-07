На прошлой неделе на главной улице Резекне был замечен "безрассудный водитель" компании Ecolines. Пассажирский автобус, которым он управлял, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение зафиксировано в Резекне, на пересечении Аллеи освобождения и улицы Рупниецибас 30 августа, в 19: 35.

С видео очевидца ознакомилась и компания Ecolines. Ее пресс-секретарь Санита Древиня поблагодарила неравнодушного жителя за предоставленную информацию.

"Для нас как перевозчика важна безопасность наших пассажиров, сотрудников и других участников дорожного движения, поэтому мы активно участвуем в вопросах, связанных с безопасным вождением", — сказала Древина.

На вопрос, предусмотрены ли меры для водителя за такое нарушение, Древиня указала, что с конкретным сотрудником была проведена беседа. Разговор провел специалист компании по безопасному и эффективному обучению вождению.

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