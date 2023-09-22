20 сентября примерно за два часа полиция при помощи дрона зафиксировала около 20 нарушений правил дорожного движения в нескольких местах в столице — в частности, на съездах с Южного моста и на пересечении улиц Деглава и Сахарова, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Проверки проходили в рамках общеевропейской недели безопасности дорожного движения "Дни безопасности ROADPOL", в них участвовали сотрудники отдела управления технической поддержки Госполиции совместно с бюро реагирования Рижского регионального управления.

12 водителей были уличены в агрессивном вождении — они пытались выскочить впереди колонны стоящих или медленно движущихся машин, не соблюдали горизонтальную разметку. Восемь водителей игнорировали сигнал светофора при левом повороте, один водитель управлял машиной без водительских прав, еще один — без прав соответствующей категории. Всего начато 22 административных процесса о нарушениях.

С целью улучшения культуры вождения и повышения безопасности движения полиция собирается и в дальнейшем использовать дроны.

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